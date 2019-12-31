Dere Yatakları MASKİ'yle Daha Güvenli

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarında yürüttüğü temizlik çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Soma'nın Turgutalp Mahallesi'nde de dere yatağı güvenli hale getirildi. Yapılan 3 kilometrelik çalışma ile kötü koku ve sinek sıkıntısına da son verildi. Ayrıca, dere yatağı civarındaki evler de koruma altına alındı.

"Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu"

Mahalle Muhtarı Gülay Erdal, "Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. MASKİ rutin olarak dere yatağımızda temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Sazlıkların olduğu bir dere yatağı olduğu için sinek ve kötü koku sorunu da yaşanabiliyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürümüz Şehnaz Başaran'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.