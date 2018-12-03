Derebucak Devlet Hastanesi'nde Tatbikat

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:35



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:35

Konya'nın Derebucak Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen afet ve acil durum tatbikatı gerçeğini aratmadı.Konya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından, Derebucak Devlet Hastanesi'nin olası bir afet durumunda risklerini ortaya çıkarmak, bu riskler karşısındaki hareket tarzının belirlenmesi amacıyla hastane afet ve acil durum (HAP) kapsamında masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.Tatbikat öncesinde afet ve acil durum planı çerçevesinde olası senaryolar hazırlanırken, yönetim, koordinasyon, planlama, iletişim öğeleri kapsamında tahliye, transfer, toplanma ve müdahale şekilleri belirlendi.Ardından başlatılan tatbikata Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinin de aralarında olduğu, hastane personeli söndürme, kurtarma, koruma, ilk yardım ve olay yeri yönetim ekipleri katıldı.Gerçeğini aratmayan tatbikat kapsamında hastanede yatan hastalar kısa sürede binadan tahliye edilirken, senaryo gereği çıkarılan yangın müdahale ile söndürüldü ve böylece personelin reaksiyon süresi ölçüldü.