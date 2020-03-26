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Derebucak'ta 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan engelli vatandaşlara temizlik kiti desteği

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem almak amacıyla bir süre önce yurt genelinde sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan engelli vatandaşlara görevliler tarafından evlerinde temizlik kitleri dağıtıldı.

26.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:58
Derebucak'ta 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan engelli vatandaşlara temizlik kiti desteği
Konya 'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem almak amacıyla bir süre önce yurt genelinde sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan engelli vatandaşlara görevliler tarafından evlerinde temizlik kitleri dağıtıldı.
Derebucak Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu ve bu gruba bağlı kurulan 4 alt çalışma grubu tarafından ilçede yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı engeli olan vatandaşlara araçlarla kaldıkları evlerine kadar gidilerek torbalar içerisinde kolonya, sabun, eldiven, maske, havlu kağıt ve ıslak mendilin bulunduğu temizlik kitleri dağıtıldı.
Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen bu hizmetten ilçe genelinde yaşayan toplam 300 ailenin yararlandığını belirterek, "Emeği geçen başta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçemizde koronavirüs salgını ile etkili mücadelemizi devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istirham ediyorum. ve bir kez daha "evde kal Derebucak" çağrımızı yinelemek istiyorum."dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Derebucak, Konya, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Derebucak'ta 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan engelli vatandaşlara temizlik kiti desteği - Haberler

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