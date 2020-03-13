Derebucak'ta halk buluşması
Konya'nın Derebucak ilçesinde, Belediye Başkanı Ahmet Kısa'nın halkla buluşma programları sürüyor.
13.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:40
Konya 'nın Derebucak ilçesinde, Belediye Başkanı Ahmet Kısa'nın halkla buluşma programları sürüyor.
Belediye Başkanı Kısa, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Adem Sütçü ile ilçeye bağlı Durak Mahallesi'ni ziyaret etti.
Yerleşim merkezinde mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Kısa, mahallede yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacak hizmetler konusunda bilgiler verdi.
Kısa, buluşmada mahalle muhtarlığı ve mahalle sakinlerinden gelen talepleri de dinledi.
Başkan Kısa, mahalle sakinlerine kendilerine gösterdiği ilgi ve sevgiden dolayı teşekkür ederken, ilçenin her noktasına, halkla istişare ederek hizmet götürmenin gayretinde olduklarını dile getirdi.
Belediye Başkanı Kısa, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Adem Sütçü ile ilçeye bağlı Durak Mahallesi'ni ziyaret etti.
Yerleşim merkezinde mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Kısa, mahallede yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacak hizmetler konusunda bilgiler verdi.
Kısa, buluşmada mahalle muhtarlığı ve mahalle sakinlerinden gelen talepleri de dinledi.
Başkan Kısa, mahalle sakinlerine kendilerine gösterdiği ilgi ve sevgiden dolayı teşekkür ederken, ilçenin her noktasına, halkla istişare ederek hizmet götürmenin gayretinde olduklarını dile getirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Ahmet Kısa, Derebucak, AK Parti, Konya, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Güncel
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı