04.07.2019 10:20
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Derebucak'ta HEM kurslarının yıl sonu sergisi

Derebucak

Konya'nın Derebucak ilçesinde, HEM yıl sonu sergisi açıdı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, HEM yıl sonu sergisi açıdı.
Derebucak Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçe merkezinde açılan el sanatları ve giyim kursları sona erdi.
Kursların tamamlanmasının ardından kursiyerlerin yıl içerisinde hazırladığı çalışmalar düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Derebucak Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan yıl sonu sergisi açılışında konuşan Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, kursiyerlere ve usta öğreticilere emeklerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Açılışın ardından sergiyi gezen ziyaretçiler sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.
Açılışa, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, ilçede bulunan kamu kurumlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Derebucak, Konya, Güncel

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