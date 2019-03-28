Derebucak'ta İnceleme, Soruşturma Teknikleri Kursu

Konya
'nın Derebucak
ilçesinde, okullarda görev yapan idareciler ile milli eğitim personeline yönelik inceleme, soruşturma teknikleri kursu başlatıldı.
Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından başlatılan kursun açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay
, inceleme ve soruşturmaların sağlıklı ve verimli yürütülebilmesinin önemine dikkat çekti.
Akçay, "Okul müdürleri, müdür yardımcıları ve milli eğitim personeline yönelik olarak açılan inceleme, soruşturma teknikleri kursu, Şube Müdürümüz tarafından verilecek ve 5 gün süreyle devam edecek. Umuyorum çok faydalı bir çalışma olacak" dedi.
Akçay, Konya, Derebucak, Güncel
Kaynak: AA