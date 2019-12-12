Haberler » Güncel » Derebucak'ta kar yağışı - Haber

Derebucak'ta kar yağışı

Konya'nın Derebucak ilçesi, havaların soğumasının ardından yağan karla birlikte beyaza büründü.

12.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:03Derebucak'ta kar yağışı
'nın ilçesi, havaların soğumasının ardından yağan karla birlikte beyaza büründü.

İlçe genelinde dünden itibaren başlayan sağanak yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışı olarak göstermeye başladı. Kar yağışı sonrası kent merkezinin yanı sıra taşra mahalleleri ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Yerleşim merkezlerinde motorlu taşıtlar, ağaçlar ve yapıların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sabah saatlerinde ise etkisini kaybetti. Güne beyaz örtüyle uyanan sürücüler, araçlarının üzerinde biriken karları temizlerken, bazı vatandaşlar da beyaz örtünün oluşturduğu manzarayla birlikte fotoğraf çekimleri yaptı. Kar yağışının en çok yüzünü güldürdüğü çocuklar ise teneffüslerde okul bahçelerine çıkarak birbirleriyle kartopu oynadı. - KONYA

Derebucak, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02 Kuzey Kore'den ABD'ye BMGK'deki toplantıyla ilgili provokasyon suçlaması - Haber
17:02 Antalya Valisi: Halkın 'yeter artık' dememesi için turizm ekonomisi paylaşılmalı - Haber
17:02 Bursa'da sigaranın çevreye zararına "izmarit"ten heykelle dikkat çekildi - Haber
17:02 1. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu düzenlendi - Haber
16:57 Başkan Er'den 'Nobel Ödülü' açıklaması - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:25 Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı - Haber
15:24 Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal - Haber
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Haber
12.12.2019 17:04:47