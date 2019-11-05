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Derebucak'ta öğrenci servisleri denetlendi

Konya'nın Derebucak ilçesinde öğrenci servisleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

05.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 05.11.2019 13:31Derebucak'ta öğrenci servisleri denetlendi
Konya'nın Derebucak ilçesinde öğrenci servisleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Okul güzergahı üzerinde bulunan yollarda gerçekleştirilen denetimlerde, durdurulan servis araçlarında bulunan öğrenci sayısı, öğrenci dışında müşteri alımı yapılıp yapılmadığı, ihale şartnamesi ve sözleşmelerinde belirtilen hususlara riayet edilip edilmediği, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığı gibi hususlar kontrol edildi.

Denetimleri gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay ve Şube Müdürü Mehmet Güneş, bindikleri araçlarda öğrencilerle sohbet ederek yolculuk esnasında herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşıp karşılaşmadıklarını sordu. Akçay, öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik benzer denetim ve kontrollerin 2019-2020 eğitim yılı sonuna kadar sürdürüleceğini belirterek, "Velilerin emaneti olan öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine sağlıklı ve güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla sık sık bu tür denetimleri yaparak herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmasının önüne geçilmesi için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Derebucak, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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