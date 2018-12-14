Derebucak'ta Öğrencilere Kışlık Bot Desteği

Konya
'nın Derebucak
ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören tüm öğrencilere kışlık bot desteğinde bulunuldu.
Derebucak Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçedeki eğitim kurumlarında gerçekleştirilen kışlık bot dağıtımına Kaymakam Coşkun Doğan
ile Belediye Başkanı Ahmet Kısa
da katıldı.
Kaymakam Doğan ile Başkan Kısa, bot dağıtım töreninde öğrencilerle sohbet ederek çeşitli hediyeler de verdi.
İlçe genelinde öğrenim gören toplam 428 öğrenciye kışlık bot desteğinde bulunulduğu bildirildi.
Ahmet Kısa,Coşkun Doğan,Konya,Derebucak
14 Aralık 2018 Cuma 11:24