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Derebucak'ta sosyal destek grubu mesaisine başladı

Konya'nın Derebucak ilçesinde kurulan vefa sosyal destek grubunun çalışmalarına başladığı bildirildi.

25.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:28
Derebucak'ta sosyal destek grubu mesaisine başladı
Konya 'nın Derebucak ilçesinde kurulan vefa sosyal destek grubunun çalışmalarına başladığı bildirildi.

Korona virüs salgınına (Kovid-19) karşı önlem almak amacıyla ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik alınan sokağa çıkma yasağı sonrasında bu kesimin zorunlu ihtiyaçlarını yaşadıkları ikametlerde gidermek maksadıyla il ve ilçelerde oluşturulmaya başlanan vefa sosyal destek grubu Derebucak ilçesinde de mesai yapmaya başladı. Bu çerçevede, İlçe Kaymakamlığı görevlileri yasak nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan hastaları ikametlerinde sık sık ziyaret ederek talep ve isteklerini yerine getirmeye çalışıyor.

Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, ilçede 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik yapılan çalışmalara hakkında bilgi vererek, "Vefa sosyal destek grubu ve bu gruba bağlı 4 alt çalışma grubu kurulmuştur. İlçemizin toplam 12 mahallesinde bulunan tüm 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve kronik rahatsızlığı olan insanlarımızın zaruri ihtiyaçları bu grup tarafından hızla giderilmeye başlanmıştır. 112, 155 ve 156 numaralı telefonlardan Derebucak Vefa İletişim Merkezi'ne düşen ilaç ve gıda malzemesi ile karşılanmadığı takdirde vatandaşlarımızın zora düşecekleri istekler de gecikmeksizin yerine getirilmektedir. Bu talepler yerine getirilirken nazik ve güler yüzlü çalışan personelimiz, gittikleri evlerde vatandaşlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını da iletmektedir" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Derebucak, Konya, Güncel

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