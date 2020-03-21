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Derebucak'ta telefonla yardım başvurusu dönemi

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip korona virüse karşı önlemler kapsamında Kaymakamlık tarafından ihtiyaç sahiplerinin yardım başvurularının telefon üzerinden alınması uygulamasının başladığı bildirildi.

21.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:01
Derebucak'ta telefonla yardım başvurusu dönemi
Konya 'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip korona virüse karşı önlemler kapsamında Kaymakamlık tarafından ihtiyaç sahiplerinin yardım başvurularının telefon üzerinden alınması uygulamasının başladığı bildirildi.

Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, tüm dünyanın küresel bir sorun haline gelen korona virüs salgınıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de bu virüsle ulusal çapta mücadelesini devam ettirmekte olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke genelinde yaptığı, hiçbir vatandaşın zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmaması uyarısının Derebucak ilçesinde yaşayan vatandaşlar için de çok önemli olduğunu vurgulayan Doğan, "Derebucak ilçemizin nüfusunun büyük bölümünü yaşlı vatandaşlarımız oluşturmaktadır ve unutulmamalıdır ki, bu virüsün risk grubunda yaşlı vatandaşlarımız bulunmaktadır. Devletimizin ülke çapında almış olduğu her tedbiri Derebucak Kaymakamlığı olarak ilçemiz için de alıyoruz. Bu çerçevede, Derebucak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak ilçemizde yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Vakfımızdan yardım almak isteyen ve bunun için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız artık kaymakamlığımıza gelmek zorunda değildir. Vatandaşlarımızın yardım başvurularını telefon üzerinden almaya başladık. Sizler de telefon üzerinden kaymakamlığımıza başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz neticelendiğinde sizlere yine telefon yoluyla dönüş yapılacaktır. Unutulmamalıdır ki, alacağımız her türlü tedbir her virüsten daha güçlü olacaktır" dedi.

Kaymakam Doğan, ayrıca ilçe halkına yörede devlet tarafından alınan tedbirler için gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür de ederken, "Korona virüs fiziki olarak birbirimiz arasında uzaklık koysa da gönüllerimize asla ayrılık düşüremeyecektir" ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kaymakamlık, Derebucak, Konya, Güncel

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