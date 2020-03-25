Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Derebucak'ta vefa sosyal destek grubu mesaide - Haberler

Derebucak'ta vefa sosyal destek grubu mesaide

Derebucak ilçesinde, Kaymakam Coşkun Doğan başkanlığında kurulan vefa sosyal destek grubu çalışmalarına başladı.

25.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:52
Derebucak'ta vefa sosyal destek grubu mesaide
Derebucak ilçesinde, Kaymakam Coşkun Doğan başkanlığında kurulan vefa sosyal destek grubu çalışmalarına başladı.

Türkiye 'yi etkisi altına alan koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem kapsamında yurt genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından bu kesimin zorunlu ihtiyaçlarını kaldıkları ikametlerde gidermek amacıyla il ve ilçelerde kurulmaya başlanan vefa sosyal destek grubu Derebucak'ta da mesaisine başladı.
Bu kapsamda, İlçe Kaymakamlığı görevlileri yasak dolayısıyla evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan hastaları evlerinde sık sık ziyaret ederek taleplerini yerine getirmeye çalışıyor.

Derebucak İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, yaptığı açıklamada, Derebucak'ta da bu kesimin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik başlatılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarını gidermek amacıyla İçişleri Bakanlığı'mızın talimatıyla tüm il ve ilçelerde başkanlıklarını vali ve kaymakamların yaptığı vefa sosyal destek grupları kurulmuştur. Derebucak Kaymakamlığı bünyesinde de başkanlığını yaptığım Derebucak Vefa Sosyal Destek Grubu ve bu gruba bağlı 4 alt çalışma grubu kurulmuştur. İlçemizin toplam 12 mahallesinde bulunan tüm 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve kronik rahatsızlığı olan insanlarımızın zaruri ihtiyaçları bu grup tarafından hızla giderilmeye başlanmıştır. 112, 155 ve 156 numaralı telefonlardan Derebucak Vefa İletişim Merkezi'ne düşen ilaç ve gıda malzemesi ile karşılanmadığı takdirde vatandaşlarımızın zora düşecekleri istekler de gecikmeksizin yerine getirilmektedir. Bu talepler yerine getirilirken nazik ve güler yüzlü çalışan personelimiz, gittikleri evlerde vatandaşlarımıza sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını da iletmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler : Coşkun Doğan, Derebucak, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haberler
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Haberler
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı Haberler
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı ’Helal olsun’ dedirtti Haberler
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı "Helal olsun" dedirtti
Türkiye’de her 10 kişiden 4’ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli Haberler
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
İstanbul’da ’Evde kal’ çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe Haberler
İstanbul'da "Evde kal" çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor Haberler
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

11:16: "Vefa Sosyal Destek Grubu" Edirne'deki yaşlılar için seferber oldu - Haber 11:16: Kanadalı Büyükelçi, BM Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi olarak atandı - Haber 11:15: Mert, pompalı tüfekle intihar etti - Haber 11:15: Van'ın Tuşba ilçesinde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var - Haber 11:15: Sokağa çıkma yasağına uymayanlara yasal işlem yapılacak - Haber 10:58: Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış - Haberler 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber 09:40: Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı - Haber 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi - Haber 09:25: ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 09:22: Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı - Haber