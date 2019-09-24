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Derebucak'ta yol asfaltlama çalışmaları

Derebucak ilçesinde yürütülen yol asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

24.09.2019 11:24Derebucak'ta yol asfaltlama çalışmaları
Derebucak ilçesinde yürütülen yol asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı yazılı açıklamada, Derebucak ilçe merkezini Çamlık Mahallesi'ne bağlayan yolda devam eden asfalt kaplama çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Başkan Kısa, 14 kilometre mesafeli yolun Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı, 4 Bölge Müdürlüğü tarafından iyileştirilmesi amacıyla bir süre önce başlatılan çalışmalarla yeniden asfaltla kaplanarak daha konforlu bir hale getirildiğini belirterek, "Çamlık Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Bu yol çalışmalarında destek ve katkılarını esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ile Fen İşleri Daire Başkanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Ahmet Kısa, Derebucak, Çamlık, Güncel

Kaynak: AA

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