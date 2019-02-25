Derebucak'taki Yöneticilere Protokol Kuralları Semineri Verildi

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Konya'nın Derebucak ilçesinde görev yapan idarecilere için "Protokol Kuralları Yönetici Semineri" düzenlendi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan seminerde, katılımcılara protokol kuralları anlatıldı.Hizmet içi eğitim kapsamında verilen seminerde sunumunu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, bireysel, kurumsal, ulusal temsil ve saygınlık açısından bütün yöneticilerin ve her düzeyde çalışanların protokol kuralarını bilmeleri ve bu kurallara uymaları gerektiğini belirterek, seminerin bu anlamda yöneticilere ışık tutacağını söyledi.Akçay, katılımcılara, kamusal yaşamda protokolün anlamı ve önemi, protokolün uygulandığı alanlar ve konular, protokolde temel ilkeler ve kurallar, makam protokolü, ulusal ve kurumsal bayrak protokolü, taşıt protokolü, toplantı protokolü, resmi yazılarda protokol kuralları, il protokolü ve il ve ilçelerde protokol ziyaretleri konularında bilgi verdi.