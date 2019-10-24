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Derebucak yoluna yaban domuzu uyarı levhaları dikildi

Beyşehir ilçesinde, aniden yola çıkan yaban domuzlarının neden olduğu trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla karayoluna trafik uyarı levhaları yerleştirildi.

24.10.2019 15:18Derebucak yoluna yaban domuzu uyarı levhaları dikildi
Beyşehir ilçesinde, aniden yola çıkan yaban domuzlarının neden olduğu trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla karayoluna trafik uyarı levhaları yerleştirildi.
Beyşehir- Derebucak karayolu üzerinde son dönemde sürücülerin korkulu rüyası haline gelen yaban domuzlarına karşı önlem alınmaya başlandı.
Bölgede araç sürücülerinin yola çıkan yaban domuzu sürülerine çarpmak suretiyle karıştığı trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla çalışma başlatan Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, karayolları ekiplerinin de desteğiyle güzergahtaki belirlenen kesimlere yaban domuzu görseli taşıyan trafik uyarı işaret levhaları yerleştirmeye başladı.
İlk etapta yaban domuzlarının neden olduğu trafik kazalarının sık sık yaşandığı mevkilerden, yaban domuzu geçişinin yaşandığı Karadiken Mahallesi yerleşim sınırları içerisine trafik levhaları kondu.
Çalışmanın güzergahta ihtiyaç olan diğer kesimlerde de yürütüleceği öğrenildi.

Derebucak, Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

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