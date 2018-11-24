Derece Koleji'nden Kızılay'a Kan Bağışı

İzmir'in öncü eğitim kurumu Derece Koleji öğretmenleri ve veliler dün okulda düzenlenen etkinlikte kan bağışında bulundu. Öğrencilerin anne babalarını bağışa davet ettiği etkinlikte Derece Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü, Türkiye'nin geleceği gençleri yetiştirirken onların sorumluluk ve vicdan sahibi bireyler olmasına büyük özen gösterdiklerini söyledi. Ülkü, "Derece Koleji ailesi olarak Kızılay'a kan bağışı gerçekleştirdik. Böylesine önemli bir etkinlikte bize destek veren ve bağışlarıyla örnek bir davranışa imza atan öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyorum. Kan vermek kutsal bir görev. Yılda en az 2-3 kez kan vererek bağışlanan bir ünite kan ile de üç hayat kurtarabiliriz. Sağlıklı olan her vatandaşımızı da gönüllü olarak kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı da olan Ülkü, kan bağışı konusunda MÜSİAD İzmir olarak da aynı duyarlılığa sahip olduklarına dikkat çekti. "Kan Acil Değil, Sürekli İhtiyaçtır" sloganıyla Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi ile düzenledikleri kampanyanın sürdüğünü ifade eden Ülkü, "30 dakikanızı ayırarak tanımadığınız 3 insanın hayatını kurtarma şansınız var. Kan bağışı ile sadece başkalarına değil kendinize de yardım etmiş oluyorsunuz. Acil durumda Kızılay'ın kan stokları hepimiz için yaşamsal öneme sahip. Bundan daha güzel hayırseverlik, bundan daha güzel iyilik olamaz" diye konuştu. Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, 6 ilde 134 hastaneden 132'sinin kan ihtiyacını karşılamak için yıllık 400 bin ünite kan bağışına ihtiyaç olduğunu belirterek Ümit Ülkü'ye destekleri nedeniyle teşekkür etti. Gök, "Güvenli kan temin programının ilk gününden beri destekçisi olan Ümit Ülkü'ye kurumumuz, hasta ve hasta yakınları adına minnettarız" dedi.