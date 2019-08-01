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Dereceli sporcular Tunç'u ziyaret etti

Romanya'nın Timisoara kentinde düzenlenen "Minikler Judo Balkan Şampiyonası'nda" derece yapan Sivaslı sporcular Mert Efe Vural ve Furkan Salih Gül antrenörleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'a ziyarette bulundu.

01.08.2019 16:54 Dereceli sporcular Tunç'u ziyaret etti
Romanya'nın Timisoara kentinde düzenlenen "Minikler Judo Balkan Şampiyonası'nda" derece yapan Sivaslı sporcular Mert Efe Vural ve Furkan Salih Gül antrenörleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'a ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Judo antrenörü Hakan Cebeci, Mert Efe ve Furkan Salih'in yapmış olduğu dereceler hakkında Tunç'a bilgiler vererek, sporcuların Sivas'ı şampiyonada en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, Mert Efe Vural ve Furkan Salih Gül'ü başarılarından dolayı tebrik etti.

Ayrıca Müdür Tunç, günün anısına sporculara hediye takdim ederek, spor hayatlarında başarılar diledi. - SİVAS

Mert Efe, Romanya, Spor

Kaynak: İHA

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