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Dereceye giren başarılı sporcudan Baskil Kaymakamına ziyaret

Avrupa Muaythai Federasyonu organize ettiği Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası (International EMF-Muaythai Open) Antalya Cup 2019 turnuvasında ikincilik elde eden Züleyha Armut, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ı makamında ziyaret etti.

23.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:16 Dereceye giren başarılı sporcudan Baskil Kaymakamına ziyaret
Muaythai Federasyonu organize ettiği Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası (International EMF-Muaythai Open) Antalya Cup 2019 turnuvasında ikincilik elde eden Züleyha Armut, Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ı makamında ziyaret etti.
Aynı zamanda Baskil Halk Eğitim Merkezi ve Baskil Gençlik Kulübü sporcusu Armut'un ilçenin gururu olduğunu belirten Murat, "İnşallah diğer yarışmalarda da gençlerimiz büyük başarılar kazanacaktır. Baskilli sporcularımızı sürekli destekliyoruz. Züleyha Armut'u tebrik ediyor, ona ve başarısında emeği bulananlara teşekkür ediyorum." dedi.

Oğuz Cem Murat, Avrupa, Baskil, Güncel

Kaynak: AA

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