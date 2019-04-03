Derebucak
ilçesinde, başlatılan "okuyorum bilgiye koşuyorum" projesinde okullarında dereceye giren öğrenciler Beyşehir
gezisiyle ödüllendirildi.
Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay
, yaptığı yazılı açıklamada, Derebucak Kaymakamlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde dönem boyunca okullarında dereceye giren öğrencilerin Beyşehir ilçesine geziye götürüldüğünü belirtti.
Akçay, dereceye giren öğrencilere Beyşehir gezisinde İlçe Halk Kütüphanesi, tarihi ve turistik mekanları ziyaret ettirildiğini belirterek, "Kitap okumanın eğitim öğretim hayatımız ve kişisel gelişimimiz için çok önemlidir. Bu anlamda öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca, alınan verimli dönüşler dolayısıyla projenin 2019-2020 eğitim öğretim yılında da devam edilmesine karar verilmiştir. Kaymakamımıza ve projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Öğrenci, öğretmen, veli ve okul çalışanlarımızın katılımı ile ilçemizde tam bir okuma seferberliğini bu proje kapsamında başlatmıştık. Proje ile 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar öğrencilerimiz her gün 20 dakikalık okuma etkinliği gerçekleştiriyor. Öğrencilerimiz, etkinlik çerçevesinde okuduğu kitapları isimleriyle okuma kumbaralarına atıyor. Sene sonunda kumbarasını en çok dolduran öğrencimiz ödüllendiriliyor. Proje kapsamında her ay okulların okuma birincilerini belirleyerek proje web sayfasında ve okulların proje panolarında ilan ediyoruz.
Kütüphane gezileri, resim yarışmaları, drama, şiir ve gösterilerle aile ve öğretmenlerin katılımı ile proje zenginleştirilerek, proje kapsamında her gün 20 dakika kitap okuyan öğrencilerimizin yılda 7 bin 300 dakika kitap okumuş olmalarının sağlanması hedefleniyor. Bu süre sonunda bir öğrenci yaklaşık 1 milyon 460 bin kelime okumuş oluyor. Bu da 200 sayfalık 29 kitaba karşılık gelmektedir."
Derebucak, Beyşehir, Güncel
Kaynak: AA