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Dereceye giren sporculardan Başkan Köse'ye ziyaret

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda dereceye giren sporcu ve antrenörleri Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

17.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:50Dereceye giren sporculardan Başkan Köse'ye ziyaret
'da düzenlenen Salon Atletizm Şampiyonası'nda dereceye giren sporcu ve antrenörleri Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Köse, çeşitli branşlarda dereceye girerek madalya ile dönen sporcuları tebrik etti. Köse, "Sporcularımızın başarısına ufakta olsa katkıda bulunmak bizler için gurur verici. Çocuklarımızı başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Hepsine hayatlarında sağlık ve nice başarılar diliyorum" dedi. - KARABÜK

Elif Köse, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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