Derecik Kaymakamı, Kurban Kesilerek Karşılandı

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:45



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:45

İLÇE statüsüne kavuşan Hakkari'nin Irak sınırındaki 9 bin 288 nüfuslu Derecik'e atanan Kaymakam İdris Arslan, görevine başladı. Kaymakam Arslan, kurbanlar kesilerek karşılandı.Şemdinli'ye 65, Hakkari'ye 195, Irak sınırına ise sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan 9 bin 288 nüfuslu Derecik Beldesi, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin TBMM'de geçmesi ile ilçe statüsüne kavuştu. 1930 ile 1994 tarihleri arasında köy olan Derecik, 1995 tarihinden sonra belde oldu. 65 yıllık köy ve 23 yıldır belde olan Derecik'in ilçe olması yörede yaşayanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.İlçe kararının ardından, kamu kurumları için bina arayışına başlandı. Kaymakamlık için de geçici olarak bir bina tahsis edildi. Hakkari'nin yeni ilçesi Derecik'e atanan Kaymakam İdris Arslan da bugün görevine başladı. Karayoluyla ilçeye gelen Arslan, burada Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Kasım Evin, MHP İlçe Başkanı Cezmi Kaya, bazı kurum amirleri, komutanlar ve vatandaşlar tarafından kurban kesilerek karşılandı.YOĞUN İLGİDEN MEMNUN KALDIKendisini bekleyen kurum amirleri ve vatandaşlarla tokalaştıktan sonra makamına geçen Kaymakam Arslan, kendisine gösterilen yoğun ilgiden memnun kaldığını söyledi. Belediye Başkanı Ekrem Cetinkaya, İlçe Kaymakamı Arslan ve karşılamaya gelen vatandaşları öğle yemeğinde evinde ağırladı. Arslan,yemeğe katılan vatandaşlarla sohbet edip yöre hakkında bilgi aldı.- Hakkari