Derecik kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında yürütülen çalışmalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 28 kasım 2019 günü Derecik ilçesi Ortaklar köyü kırsal alanında yapılan operasyonda; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 180 adet fişek, 1 adet roketatar, 1 adet roketatar mühimmatı, 1 adet sevk fişeği, 1 adet el telsizi, 876 adet doçka mühimmatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ