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Derecik'te 1 terörist ikna edilerek teslim oldu

VAN İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu ikna edilen 1 terörist, Hakkari'nin Derecik ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

26.02.2020 20:49 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:49Derecik'te 1 terörist ikna edilerek teslim oldu

VAN İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu ikna edilen 1 terörist, 'nin Derecik ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü üyelerinin aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 1 PKK'lı, örgütün Kuzey Irak'taki dağ kadrosundan kaçarak, Hakkari'nin Derecik ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. Teslim olan PKK'lı, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Van Jandarma Komutanlığı, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceğini bildirildi.



Jandarma, Hakkari, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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