Derecik'te 24 Bin Av Tüfeği Fişeği Ele Geçirildi

HAKKARİ'nin Derecik
ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonda, 24 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi. Hakkari
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik Derecik ilçesinin Hacıbey Mahallesi Başaklı Mezrası'na operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 24 bin av tüfeği fişeği ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Hakkari
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Kaynak: DHA