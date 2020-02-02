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Derecik'te ahıra sığınan 4 kaçak göçmenden 1'i donarak öldü

HAKKARİ'nın Irak sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Bangladeş uyruklu 4 kaçak göçmenden 1'i donarak yaşamını yitirdi.

02.02.2020 21:53 | Son Güncelleme: 02.02.2020 21:53Derecik'te ahıra sığınan 4 kaçak göçmenden 1'i donarak öldü

HAKKARİ'nın Irak sınırından 'ye yasa dışı yollardan giriş yapan uyruklu 4 kaçak göçmenden 1'i donarak yaşamını yitirdi. Baygın bulunan 3 kişi ise son anda jandarma ekiplerince kurtarılarak, hastaneye götürüldü.

'nin Irak sınırındaki 'te bulunan Hacıbey Çayı yakınlarında yürüyüş yapan köylüler, bir ahırda, 4 kişinin hareketsiz halde yattığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ekiplerince yapılan kontrolde 4 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 kişinin ise baygın olduğu tespit edildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, 4 kişinin de Bangladeş uyruklu olduğunu ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıklarını saptadı.

İncelemenin ardından 3 kaçak göçmen, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde kaçak göçmenlerin donarak ölmek üzere oldukları belirlendi. 3 kişi tedaviye alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan işlemlerin ardından 1 kişinin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Bangladeş, Derecik, Hakkari, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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