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Derecik'te bunaltan sıcaklar

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi.

23.07.2019 13:47 Derecik'te bunaltan sıcaklar
HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi. Araç termometrelerinin zaman zaman 45- 46 dereceyi gösterdiği ilçede, birçok kişi serinlemek için Hacıbey Deresi'ne akın etti.
Hakkari kent merkezine yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan ve Pençe Operasyonu'nun yürütüldüğü Hakurk bölgesine en yakın nokta olan Derecik'te, son zamanların en sıcak günleri yaşanıyor. Yaklaşık 10 bin nüfuslu ilçede, telefonların hava durumu göstergelerinde 43, araç termometreleri ise hava sıcaklığı zaman zaman 46 derece olarak ölçüyor. Güneşin tepede olduğu gündüz saatlerinde sıcaktan bunalanlar soluğu ilçeye en yakın olan Hacıbey Deresi'nde alıyor.
En yoğun günlerini yaşayan Hacıbey Deresi'nin serin sularına kıyafetleriyle girerek serinleyen Derecik sakinlerinden biri son zamanların en sıcak yazını geçirdiklerini ve özellikle öğlen saatlerinde gerekmedikçe dışarıda durmamaya, dükkanlarını açmamaya çalıştıklarını söyledi.


- Hakkari

Hakkari, Derecik, Araç, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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