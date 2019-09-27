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Derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 5'i öğrenci 6 yaralı

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 5 öğrenci ve sürücü yaralandı.

27.09.2019 14:10Derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 5'i öğrenci 6 yaralı
HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 5 öğrenci ve sürücü yaralandı. Yaralılar Şemdinli'de tedavi altına alındı.
Kaza, öğlen saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik'in Gelişen köyü Toklu mezrası yakınlarında meydana geldi. Taşımalı eğitim gören öğrencileri Gelişen köyünden alarak Toklu mezrasına götüren minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 5 öğrenci ve sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, öğrencilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.



Şemdinli, Derecik, Güncel

Kaynak: DHA

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