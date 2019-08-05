Derecik'te PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Derecik
ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derecik ilçesinin Ormancık köyü Brone Sırtları mevkiinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında teröristlere ait 1 G-3 piyade tüfeği, 4 G-3 piyade tüfeğine ait şarjör, 17 G-3 piyade tüfeği fişeği, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 79 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirdi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.