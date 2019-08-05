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Derecik'te silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında silah ve mühimmat ele geçirildi.

05.08.2019 14:58 Derecik'te silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'nin Derecik ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5 Ağustos 2019 günü ilimiz Derecik ilçesi Ormancık köyü Brone Sırtları mevkisinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet G-3 piyade tüfeği, 4 adet G-3 piyade tüfeğine ait şarjör, 17 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 79 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, Derecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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