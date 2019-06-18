18.06.2019 14:27
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Derecik'ten Hakurk'taki PKK hedeflerine füze atışı

Derecik

HAKKARİ'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda konuşlandırılan yerli füze 'Bora' ile 'Pençe Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK hedeflerine atış yapıldı.

HAKKARİ'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda konuşlandırılan yerli füze 'Bora' ile 'Pençe Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK hedeflerine atış yapıldı.
? TSK'nın 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı Pençe Harekatı, 22'nci gününde devam ediyor. Harekat kapsamında PKK'lı teröristler etkisiz hale getirilirken, kullandıkları sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemeleri de arama tarama faaliyetleri ile tek tek tespit edilerek imha ediliyor. Diyarbakır ve Malatya'dan havalanan savaş uçakları, verilen koordinatlar doğrultusunda sınırı geçerek, PKK inlerine bomba yağdırıyor.
Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'ndan bugün bölgeye füze atışları yapıldı. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Hakurk'ta tespit edilen PKK hedefleri, verilen koordinatlar doğrultusunda, Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen ve 280 kilometre menzili olan 'Bora' ile vuruldu. Atışlar yaklaşık 15 dakika sürerken, ilçe halkı, füze atışlarını çıplak gözle izledi.


- Hakkari
Kaynak: DHA
Hakurk, Derecik, PKK, Güncel

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