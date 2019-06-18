18.06.2019 16:06
Haberler» Güncel» Haber

Derecik'ten Hakurk'taki PKK hedeflerine füze atışı

Derecik

HAKKARİ'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda konuşlandırılan yerli füze 'Bora' ile 'Pençe Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK hedeflerine atış yapıldı.

HAKKARİ'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda konuşlandırılan yerli füze 'Bora' ile 'Pençe Harekatı'nın sürdüğü Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK hedeflerine atış yapıldı.
?TSK'nın 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı Pençe Harekatı, 22'nci gününde devam ediyor. Harekat kapsamında PKK'lı teröristler etkisiz hale getirilirken, kullandıkları sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemeleri de arama tarama faaliyetleri ile tek tek tespit edilerek imha ediliyor. Diyarbakır ve Malatya'dan havalanan savaş uçakları, verilen koordinatlar doğrultusunda sınırı geçerek, PKK inlerine bomba yağdırıyor.
Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'ndan bugün bölgeye füze atışları yapıldı. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Hakurk'ta tespit edilen PKK hedefleri, verilen koordinatlar doğrultusunda, Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirilen ve 280 kilometre menzili olan 'Bora' ile vuruldu. Atışlar yaklaşık 15 dakika sürerken, ilçe halkı, füze atışlarını çıplak gözle izledi.


- Hakkari
Kaynak: DHA
hakurk, derecik, füze, PKK, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:52 "Birlikte Güçlü Sesler Korosu" müzikseverlerle buluşacak
17:52 (Geniş haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış töreninde konuştu
17:51 Erciş Belediye Başkanı Çetin, ilk kez nikah kıydı
17:51 İMAMOĞLU ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ TOPLANTISINDA KONUŞTU
17:51 (Geniş haber) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SULTANGAZİ'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU
17:50 Nilüfer Edebiyat Müzesi ödülle taçlandı
17:48 UMED, Küçükkaya'yı istifaya davet etti