09 Kasım 2018, 18:52
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Derecik'ten PKK Hedeflerine Yoğun Top Atışı

Derecik

HAKKARI'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Hudut Alayından, Irak sınırındaki terör örgütü PKK hedefleri yoğun top atışına tutuldu.

HAKKARI'nin Şemdinli ilçesine bağlı  Derecik beldesindeki Hudut Alayından, Irak sınırındaki terör örgütü PKK hedefleri yoğun top atışına tutuldu.

Derecik'teki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı tarafından  İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılan çalışmalarla terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan hedefleri belirlendi. Hudut Alay Komutanlığından, PKK'nın Hakurk bölgesindeki hedeflerine yoğun top atışı yapıldı. Atışların yaklaşık 15 dakika sürdüğü belirtildi. - Hakkari Irak,Derecik,PKK
09 Kasım 2018 Cuma 18:52