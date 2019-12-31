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Derecikli kadınların 'bıttım' mesaisi

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde kadınların yazın dağda topladıkları bıttım meyvesinden kahve ve pekmez ezmesi yapılıyor.

31.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:05 Derecikli kadınların 'bıttım' mesaisi

HAKKARİ'nin ilçesinde kadınların yazın dağda topladıkları bıttım meyvesinden kahve ve pekmez ezmesi yapılıyor.

sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde doğal olarak yetişen bıttım meyvesinin hem kahvesi hem de pekmez ezmesi yapılıyor. Kadınlar tarafından toplanan bu meyve, birkaç gün güneş altında kurumaya bırakıldıktan sonra geniş bir tavada rengi koyu kahverengiye dönene kadar kavruluyor. Kavrulma işleminden sonra bıttım kahvesinin macun kıvamına gelene kadar ezilmesiyle ezme yapılıyor.

Bıttım meyvesini yazını toplayıp, kışın kahvaltılarda ezmesini ve kahve olarak tükettiklerini belirten Şirin Şimşek (55), bıttımın bazı hastalıklara da iyi geldiğini söyledi. Şimşek, "Bizler yazın topladığımız bu bıttımları kış ortasında kavurup taş değirminde eziyoruz ve macun kıvamına getiriyoruz. Hem kahvaltıda hem de menengiç kahvesi olarak tüketiyoruz" diye konuştu.



Derecik, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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