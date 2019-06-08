Derede balık avlarken elektrik akıma kapılan memur feci şekilde can verdi

Trabzon'da, balık avladığı derede oltası elektrik tellerine takılınca akıma kapılan 50 yaşındaki memur Cafer Yıldız, yaşamını yitirdi.

Olay dün, Demirkapı Deresi, Haros mevkiindeki meydana geldi. Cafer Yıldız, balık avlamak için oltasını dereye atmak istedi. Ancak Yıldız'ın salladığı oltanın ucundaki kurşun ağırlık, dere üzerinden geçen elektrik tellerine takıldı. Akıma kapılan Yıldız, ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaptığı öğrenilen Cafer Yıldız'ın cenazesi, bugün Çaykara ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: DHA