Derede balık ölümleri

Ordu
'nun Ünye
ilçesinde, Curi Deresi'nde meydana gelen balık ölümleri sonrası bölgeden incelenmek üzere numune alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Sahilköy Mahallesi'ndeki Curi Deresi'nde balık ölümleri yaşandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ve balık ölümlerinin nedenini tespit için çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dereden balık ve su numunesi aldı.
Ekipler, alınan balık numunelerini Veteriner Kontrol Merkez
Araştırma Enstitüsüne, su numunelerini ise Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderdi.
İlçede 2014 ile 2015 yıllarında Tabakhane Deresi'nde, 2016'da ise Söğütlü
Deresi'nde yaz aylarında çok sayıda balık ölümü yaşanmıştı. Yapılan incelemelerde balık ölümlerinin anlık deşarj, derede suyun durgunluğu ve sudaki oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edilmişti.