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Derede cansız bedeni bulunan genç toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün derede cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Emir Kavaz, göz yaşları arasında toprağa verildi.

13.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:15Derede cansız bedeni bulunan genç toprağa verildi
'nın ilçesinde dün derede cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Emir Kavaz, göz yaşları arasında toprağa verildi.

Dere kenarında dolaşan vatandaşlar su üzerinde bir ceset fark ederek jandarma ve sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Derenin ortasındaki cesede ulaşamayan ekipler AFAD ekiplerinden yardım istedi. AFAD su üzerindeki cesedi bot yardımı ile sudan çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı olay yerinde yaptığı incelemeler sonucu kimliği belirsiz şahsın cesedini İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Dere kenarında bulunan cesedin yapılan otopsi sonucu 29 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan 27 yaşındaki Emir Kavaz'a ait olduğu ortaya çıktı. Olay yerine gelen baba tanınmaz hale gelen cesedi teşhis edemedi. 27 yaşındaki gencin cansız bedeni ailesi tarafından adli tıp kurumundan alındı. Kavaz, akşam namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından göz yaşları arasında Mahmudiye mezarlığına defnedildi. - BURSA

İnegöl, Bursa, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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