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Derede erkek cesedi bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesi Kulaca Deresi'nde, erkek cesedi bulundu.

12.11.2019 18:03 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:03Derede erkek cesedi bulundu

BURSA'nın ilçesi Deresi'nde, erkek cesedi bulundu. Uzun süredir suda olduğu için çürümeye başlayan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.

Kulaca Deresi kenarında gezerken, derenin içinde hareketsiz kişi olduğunu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri, botla dereye açıldı. Ekipler, 25 yaşlarındaki erkeğin, hayatını kaybettiğini tespit etti. Uzun süredir suda kaldığı için tanınmaz halde olan ceset, botla karaya çıkarıldı. Ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölen kişinin kimliği burada tespit edilmeye çalışılacak.



Jandarma, İnegöl, Kulaca, Güncel

Kaynak: DHA

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