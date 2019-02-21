Derede Kaybolan Gencin Cesedi Bulundu

Çanakkale
'nin Ezine
ilçesinde akıntıya kapıldıktan sonra bulunan araçtan cesedi çıkmayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Barış Kurt'un cesedine ulaşıldı.
İlçede, 2 Şubat gecesi akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan ve 4 Şubat'ta sudan çıkartılan otomobilin ön sağ koltuğunda oturduğu öğrenilen Barış Kurt'u arayan ekipler, cesedini olay yerine 3 kilometre uzaklıkta, Karamenderes ile Akçin çaylarının kesiştiği noktada buldu. Jandarma
Genel Komutanlığı Arama ve Kurtarma (JAK) ekiplerince 3,5 metre derinlikte ve kıyıya 2 metre mesafede kuma saplanmış bulunan ceset, olay yerinde savcının incelemesinin ardından 112 Acil Servis
ambulansıyla Ezine Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
Arama çalışmalarını takip eden öğrencinin ailesi ve yakınları da hastane önüne geldi.
Olay
İçinde 4 gencin bulunduğu bildirilen otomobil, 2 Şubat gecesi Akköy
Geçidi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede kaybolmuştu. İtfaiye
, polis, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD
ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 4 Şubat gecesi araç ile gençlerden 3'ünün cesetlerine ulaşılmıştı.
3. Sayfa
Kaynak: AA