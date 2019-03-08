Derede Kaybolan Kader Buse'nin Babası Hastaneye Kaldırıldı

Antalya
'nın Kemer
ilçesinde meydana gelen hortumda annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan ve arama çalışmalarına rağmen bulunamayan Kader Buse Acar'ın babası hastaneye kaldırıldı.
Üniversiteli kayıp Buse'nin babası Ahmet Acar
, evinde rahatsızlanarak, Kemer ilçesindeki bir hastaneye başvurdu. Buradaki tetkiklerin ardından Acar, Antalya Atatürk
Devlet Hastanesine sevk edildi.
Acar'ın, ilk belirlemelere göre mide kanaması geçirdiği öğrenildi. Ayla Akkın'ın eski eşi Ahmet Acar'ın yanında olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil, 24 Ocak'ta hortum nedeniyle dereye sürüklenmiş, kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu. Buse Acar'ın arama çalışmalarına 11 Şubat'ta son verilmişti.
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Kaynak: AA