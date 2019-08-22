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Derede mahsur kalan Katarlı turisti, düğün konvoyundakiler kurtardı

RİZE'de, Katarlı turist Alkarbi Hussan Saed (31), derenin karşısına geçmeye çalıştığı pikabın arıza yapmasıyla suda mahsur kaldı.

22.08.2019 18:46 Derede mahsur kalan Katarlı turisti, düğün konvoyundakiler kurtardı

RİZE'de, Katarlı turist Alkarbi Hussan Saed (31), derenin karşısına geçmeye çalıştığı pikabın arıza yapmasıyla suda mahsur kaldı. Saed, o sırada yoldan geçen düğün konvoyundakiler tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Çamlıhemşin ilçesinde meydana geldi. Piknik yapmak için ilçeye gelen Katar uyruklu Alkarbi Hussan Saed yönetimindeki 53 AAH 201 plakalı pikapla karşıya geçmek için dereye girdi. Saed'in bir süre ilerlediği derenin debisinin yükselmesiyle pikap arızalandı. Saed derenin ortasında mahsur kalırken, yoldan geçen düğün konvoyundakiler durumu fark edip, yardıma koştu. Alkarbi Hussan Saed, sularla kaplanan pikaptan çevredekilerin düğün konvoyundakilerin kurtarıldı. Derede sulara gömülen pikap ise ihbar üzerine olay yerine gelen çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Alkarbi Hussan Saed, derenin karşına geçmek istediğini, sürdüğü aracın bir anda derenin ortasında sularla kaplandığını söyledi.


Çamlıhemşin, turist, Güncel

Kaynak: DHA

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