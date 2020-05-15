Deredeki balık ölümleri incelemeye alındı

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Büyük Karakararlı deresinde henüz belirlenemeyen nedenle balık ölümleri yaşandı. Kaymakamlık, dereden numuneler aldırarak, balık ölümleri hakkında inceleme başlattı.

Hayrabolu'da bulunan Büyük Karakararlı deresinde henüz belirlenemeyen nedenle son bir kaç gün içinde toplu balık ölümleri yaşandı. Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği derede çok sayıda balıkların öldüğü görüldü. Hayrabolu Kaymakamlığı'nın girişimiyle Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, dereden numuneler alarak inceleme başlattı. Balık ölümlerini görüntüleyen Birol Alagöz, "Bu tertemiz Hayrabolu deresinde hiçbir sanayi atığı yok, Hiçbir evsel atık yok. Şu gördüğünüz yüzlerce binlerce balık ölüsünü görüyorsunuz. Bu çevre katliamına sessiz kalmamız mümkün değil" dedi.