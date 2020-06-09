Dereden foseptik atıkları aktığı iddiası

İzmir Kemalpaşa'da dereden foseptik atıkları aktığını iddia eden mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

Dereden foseptik atıkları aktığı iddiası
09.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:31
İzmir Kemalpaşa'da dereden foseptik atıkları aktığını iddia eden mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

İzmir Kemalpaşa'nın ören beldesi 75. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan dereden aktığı iddia edilen foseptik atıkları vatandaşı çileden çıkardı. Şikayetini dile getiren mahalle sakinlerinden Serap Çivi, "Organik tarım yapmak için 6 yıl önce buraya taşındım. Fakat deredeki kokudan dolayı artık dışarıda duramayacak haldeyiz. Diktiğim meyve sebzelerimi kedi büyüklüğünde fareler yiyor. 3 yaşında bir çocuğum var. Korona virüsten dolayı evde kalmamız gerekiyor ama yaşadığımız yer mikrop yuvası oldu. Mikroplarla, farelerle iç içe yaşıyoruz. Kemalpaşa Belediyesine ve mahalle muhtarına konuyu defalarca iletmemize rağmen ilgilenen olmadı" diyerek yetkili kurumlardan yardım istediklerini ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Kemalpaşa, İzmir, Güncel, Haber

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