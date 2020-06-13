DEREDEN GELEN KÖTÜ KOKULAR BOSTANCI ESNAFINI İSYAN ETTİRDİ

ATAŞEHİR'den başlayarak Bostancı'ya kadar uzanan Çamaşırcı Deresi'nden yayılan kötü kokular nedeniyle Bostancı Sahili'nde bulunan işleme sahipleri tepki gösterdi.

13.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:06
ATAŞEHİR'den başlayarak Bostancı'ya kadar uzanan Çamaşırcı Deresi'nden yayılan kötü kokular nedeniyle Bostancı Sahili'nde bulunan işleme sahipleri tepki gösterdi.
Ataşehir'den başlayıp Bostancı ile Maltepe'nin sınırındaki tarihi Bostancıbaşı Köprüsü'nün altından geçen Çamaşırcı Deresi'nden yükselen kötü kokular nedeniyle Bostancı Sahili'nde bulunan restoran ve kafe sahipleri isyan etti. Yayılan kokular yüzünden işlerinin azaldığını söyleyen esnaf yetkililerden konuyla ilgili yardım istediklerini belirtti.
'TEMİZLİĞİ KENDİMİZ YAPIYORUZ
Restoran sahibi Ramazan Öztürk, dereden yayılan kötü kokular ile ilgili, 'Sürekli büyükşehir belediyesine atmış olduğumuz maillerden herhangi bir cevap alamıyoruz. İSKİ genel müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalarının olduğunu söylüyorlar ama gördüğünüz gibi esnaf arkadaşlar aramızda haftanın iki günü kendi elemanlarımızı indiriyoruz, bu temizliği kendimiz yapıyoruz. Koku olduğundan dolayı esnaf arkadaşlarımız iş yapamıyor. İnsanları buraya oturtturamıyoruz. Çamaşırcı deresi diye geçiyor, adı üstünde insanlar daha önce bu derede çamaşır yıkıyorlardı. Zaten pisliği görüyorsunuz. Bugün çamaşır değil, kuş bile konsa burada yiyeceklerinden zehirleneceğini düşünüyoruz ki oldu da zaten böyle dedi.
TRAFİK AKIŞINI TAMAMEN KİLİTLEDİ
Öte yandan işletme sahipleri, müşterilerinin azalmasının bir diğer nedeninin ise uzun süredir tamamlanmayı bekleyen Dudullu-Bostancı hattı metro inşaatı nedeniyle oluşan yoğun trafik olduğunu söyledi. Restoran sahibi Yüksel Çakırcan, 'Başlı başına metro trafiği bizi sıkıştırıyor. Metro çalışmaları yaklaşık 5 yıldır sürüyor ama hiçbir şekilde bitmiş değil. Bu şekilde bakılırsa da bitecek gibi görünmüyor. Burada onlarca esnaf olarak en ufak esnaf dükkanının kapısını açtığında en düşük gideri 2-3 bin liradan başlıyor. Metronun bitmemesi, her tarafın şantiye oluşu, zaten belirli bir trafik var. Trafik akışını tamamen kilitledi. Esnaf olarak can çekişiyoruz. Ne yazık ki kimsenin kimsenin derdinden haberi yok. Buna acil bir çözüm rica ediyoruz diye konuştu.
Bostancı'da yolun karşısına geçen bir vatandaş ise, 'Adaya gidip geliyorum. Kokuları duyuyorum, çok iğrenç kokular var ama nereden geliyor, derelerden ya da kanalizasyonun denize bağlanmasından dolayı diye düşünüyorum dedi. DEREDEN GELEN KÖTÜ KOKULAR BOSTANCI ESNAFINI İSYAN ETTİRDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Ataşehir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

ABD’de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
HDP’nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ’a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı Haber
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Haber
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı Haber
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin’de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi Haber
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Haberler››Güncel››DEREDEN GELEN KÖTÜ KOKULAR BOSTANCI ESNAFINI İSYAN ETTİRDİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:45: Uluslararası Af Örgütü, Hırvat polisinin sığınmacılara yönelik işkencelerine dikkati çekti - Haber 14:43: Son dakika haberi! Haliç'teki son durum havadan fotoğraflandı / tekrar - Haber 14:43: Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayın ve EYP'ler temizlenmeye başlandı - Haber 14:43: Malatya'da iki yük treni çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Haber 14:43: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor" - Haber 14:34: Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı - Haber 14:30: AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış - Haber 14:24: iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı - Ekonomi 12:34: Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı - Haberler 11:40: Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı - Haberler