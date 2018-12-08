Dereden Kurtardıkları Karacayı Isıtmak İçin Kahvehaneye Götürdüler

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:46



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:46

Sakarya'nın Geyve ilçesinde düştüğü dereden kurtarılarak ısınması için kahvehaneye götürülen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Ormanlık alandan ilçe merkezine inen karaca, Doğançay Mahallesi mevkisinden geçen dereye düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden kurtarılan karaca, mahalledeki kahvehaneye götürüldü.Isınması için kahvehanedeki sobanın yanına konulan karacaya yem de verildi.Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve ayaklarında yaralar olduğu belirlenen karaca, tedavi altına alındı.Öte yandan karacanın vatandaşlar tarafından kurtarılma anı da bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Murat Şirin'in, dere kenarındaki yaklaşık üç metrelik duvardan merdivenle indikten sonra su içindeki karacayı bulunduğu yerden kurtarması yer alıyor.