Dereköy'de Yıldırım'a Miting Gibi Karşılama

Karamürsel Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı İsmail Yıldırım, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Yıldırım çalışmalar kapsamında Dereköy'lü vatandaşlarla buluştu. Dereköy Mahallesi'nde açık havada düzenlenen buluşmaya yoğun katılımdan dolayı miting havasında gerçekleşti. Gerçekleşen buluşmaya, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DESTEK

Büyük bir coşku içerisinde gerçekleşen buluşmaya, Akçat, Ereğli, Kızderbent ve Yalakdere eski belediye başkanları da katılarak, birlik ve beraberlik görüntüsü verildi. Başkan Yıldırım, davası uğruna aynı yolda yürümekten onur duyduğunu ifade etti. Başkan Yıldırım, Cumhur İttifakına Karamürsel'den güçlü bir destek geleceğini söyledi. Beka sorununa vurgu yapan Yıldırım, "Seçimimiz önemli bir dönüm noktasıdır. Karşımızda kendi partisinin amblemini taşımaktan utanan kişiler Karamürsel'i yönetmeye aday. Millet ittifakı adı altında hangi partilerle bir olduklarını sorun onlara" şeklinde konuştu.

BIRAKIP GİTMEYE ALIŞIKLAR

İlçede 5 yıl yetki isteyen adaylara seslenen Başkan Yıldırım, "Halkın temsilcisi, hemşehrimiz olan Tahir Büyükakın Hocamızın sözcüsü ve sizin evladınız olarak karşınızdayım. 'Bizim çocuk bizim çocuk' diye söylüyorlar. Sizin çocuk kim? Benden başka bir evladınız var mı? Ben cumhur ittifakının AK Partili belediye başkan adayıyım. Siz halkın karşısına çıkıp 'bizim çocuk' edebiyatı yapacağınıza hangi siyasi partinin belediye başkanı adayı olduğunuzu söyleyin?Kendi partinizden mi utanıyorsunuz? Benim babam da burada yatıyor dedem de. Gidecek başka bir memleketim de yok. Memleketimi de insanlarını da seviyorum. Halkın karşısına çıkıp birebir anlatacaksınız. Neyi, nasıl, hangi kaynakla ne zaman yapacaksın insanlar bunları bilecek. 'Siz bize oy verin yapamazsak 5 sene sonra bize vermezsiniz' diyorsunuz. Sizin siyasetiniz bu işte siz bırakıp gitmeye alışıksınız" dedi.

GERÇEK CHP'LİLERE SESLENİYORUM

Konuşmasının sonunda "Gerçek CHP'lilere sesleniyorum" diyen Başkan Yıldırım, "hani o gerçekten Atatürk'ün kurduğu milliyetçi, devletçi, halkçı, laik bu milletin değerlerine sahip partililere sesleniyorum. Bu vatanın geçmişini bilen sizler, Atatürk'ün çizdiği muhasır medeniyet seviyesini yükseltmek için gece gündüz çalışan bizleri görüyorsunuz. Peki, partinizin ambleminden ve partinizden utanan bir belediye başkan adayına nasıl oy vereceksiniz? Cumhur İttifakı olarak bizler beraberiz. Ben partimin ambleminden utanmıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler