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Dereköy'deki tarihi Yukarı Kemer Köprüsü restore ediliyor

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'ndeki tarihi Yukarı Kemer Köprüsü restore edilmeye başlandı.

08.08.2019 16:27 Dereköy'deki tarihi Yukarı Kemer Köprüsü restore ediliyor
Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'ndeki tarihi Yukarı Kemer Köprüsü restore edilmeye başlandı.
Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen köprü yenileme çalışmalarına yüklenici firma başladı.
Dereköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Dereköy Muhtarı Ramazan Deniz, "Mahallemize bağlı Dereköy Sorkun güzergahında daha öncelerden ulaşım köprüsü olarak kullanılan ancak ağır tonajlı araçlarının tahribatı sonrası yıkılma tehlikesine karşı yanına yeni köprünün yapıldığı tarihi köprümüz uzun yıllardır atıl durumdaydı. Köyümüzde atıl olarak duran bu köprümüzün bakım ve onarımı için Bozkır Tarih ve Tabiatı Araştırma, Koruma, Yaşatma, Eğitim ve Kültür Derneği olarak yapmış olduğumuz başvurularımız muhtarlığımız dönemimizde hayata geçti." dedi.
Restorasyon çalışmalarının 3 ayda tamamlanması planlanıyor.

Dereköy, Bozkır, Kemer, Güncel

Kaynak: AA

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