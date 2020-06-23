Dereler taştı evleri su bastı

İzmir'de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı.

Dereler taştı evleri su bastı
23.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:46
İzmir'de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı.

Sabahın ilk saatlerinde kıyı kesimlerde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde tüm İzmir'i etkisi altına aldı. Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki derenin sağanak yağmur nedeniyle taşması sonucu 143. Sokak'ta bulunan birçok ev ve iş yerini su bastı. Alt katlarda oturan vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Yağmur sularının taşıdığı çamurlar da evleri basarken eşyalar da kullanılmaz hale geldi.

"Uykuda yakalanırsak canımızdan oluruz"

Evlerini aniden su bastığını söyleyen Asiye Yılmaz, çok korktukları ı ifade ederek, "Her zaman yağmur yağıyordu ama böyle olmuyordu. Bu sefer çok kötüydü. Evlerimizi su bastı. Yavaş yağıyordu, birden yağmur bastırınca dere taştı. Elim ayağım titriyor. Evimize su girdi kovalarla suyu çıkartmaya çalıştık. Girişlere taşlarla set yapmaya çalıştık. Uyanıkken yakalandık bu kez ama uykuda yakalanırsak canımızdan oluruz" diyerek durumun ciddiyetini gözleri önüne serdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziemir, Sabah, İzmir, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı’nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Haber
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Son Dakika: CHP’li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı Haber
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok Haber
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Haber
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Son Dakika: Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek Haber
Son Dakika: Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Haberler››3. Sayfa››Dereler taştı evleri su bastı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:24: Tatvan'da maske denetimi - Haberler 13:19: 307 kök kenevir ve av tüfeği ele geçirildi - Haberler 13:17: Uzmanı uyardı: "İnsan trafiği az olan yerde spor yapın" - Haberler 13:17: Muhtarlardan 'kayıt' açıklaması - Haberler 13:17: Muğla'da tedavi edilen martı doğaya bırakıldı - Haberler 12:32: Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:24: Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi - Haberler 12:03: Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:48: Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:45: Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada - Haberler