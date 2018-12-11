Dereler Taştı, Yollar Ulaşıma Kapandı

11 Aralık 2018 Salı 14:16



11 Aralık 2018 Salı 14:16

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış dereleri taşırdı, yollar ulaşıma kapandı.Adıyaman'ın Sincik ilçesinde metrekareye 103 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kahta Çayı Taşkale-Subaşı-Pınarbaşı grup köy yolu üzerinde bulanan Biriman Köprüsünü su bastı. İlçe ile grup köy yolu da sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Sel sularının köprüye ulaşarak kapatmasını görüntüleyen vatandaşların şaşkınlıkları konuşmalarına yansıdı. Dere metrelerce yükselerek köprü seviyesine ulaştı. Ayrıca ilçeye bağlı bazı köy yollarının da sel nedeniyle ulaşıma kapandığı öğrenildi.(İHA)