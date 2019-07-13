Derelerden 65 bin ton atık çıkarıldı

İZSU Genel Müdürlüğü yağışlı mevsimin bitmesinin ardından derelerde temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Başta Meles ve Arap olmak üzere yaz aylarında kokuya neden olan dereler temizlendi. İlçe merkezindeki derelerden çıkarılan malzeme miktarı 65 bin tonu (3 bin 250 kamyon) buldu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yağışlı kış mevsimi ve bahar aylarının ardından, yoğun yerleşim bölgelerinden geçen Meles ve Arap derelerindeki temizlik çalışmalarını tamamladı. Yıl boyunca yağan yağışların etkisiyle bu iki derenin tabanı ve çıkış ağızlarında biriken çöp ve malzemeler, suyun denize ulaşmasına engel olarak kokuya neden oluyordu. Sadece Meles ve Arap derelerinden 42 bin 720 ton (2136 kamyon) malzeme çıkarıldı.



2019 yılının ilk altı aylık döneminde 700 kilometre uzunluğunda dere temizliği yapılarak derelerden toplam 65 bin ton (3 bin 250 kamyon) malzeme taşındı. Derelere kurulan yüzer bariyerler sayesinde 370 ton malzemenin denize ulaşması engellendi. Çalışmalar kapsamında dere tabanında biriken katı atık, çöp gibi malzemeler 27 personel, 13 adet iş makinesi ile temizlenip 12 adet kamyonla da taşıma işlemi gerçekleştirildi. Körfez'e dökülen Bostanlı Ahırkuyu, Bayraklı Ilıca, Karşıyaka Peynircioğlu, Narlıdere Köroğlu ve Ali Onbaşı, Balçova Hacıahmet, Bornova, Manda, Çiğli Harmandalı başta olmak üzere ilçe merkezindeki tüm dereler yaza hazırlandı.



Toprak setler işe yaradı



Meles ve Arap derelerinde Nisan ayında başlayan temizlik çalışmaları kapsamında toplam dört noktada toprak setler yapılarak derelerdeki sular pompalarla boşaltıldı. Ardından tabanda ve çıkış ağızlarında biriken malzemeler temizlendi. Bölgede hava sıcaklığına bağlı olarak tabanda biriken malzemelerden kaynaklanan kokuyu en aza indirebilmek için kireç döküldükten sonra malzemeler alandan uzaklaştırıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA