Derelerin getirdiği çöpler limana doldu
ZONGULDAK - Zonguldak'ta Liman Caddesinde derelerin getirdiği çöp limana dolarken sahil sarıya boyandı. Zonguldak kent merkezinde bir kaç gündür aralıklarla etkili olan yağmurun getirdiği çöp yığınları Yayla Mahallesindeki limana ulaştı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle teknelerini limana bağlayan balıkçı esnafı dereye çöp atan vatandaşlara tepki gösterdi. Yağmurla birlikte sahil sarıya boyandı. Çamurla birlikte deniz suyunun rengi değişti.
Zonguldak
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:36